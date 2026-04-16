В Башкирии запустили асфальтобетонный завод мощностью 200 тонн в час

Белорецкое ДРСУ запустило асфальтобетонный завод с производительностью 200 тонн в час. Сезон ремонта и содержания дорог начался раньше обычного благодаря хорошей погоде. В распоряжении предприятия около 75 единиц техники.

Собственная лаборатория на заводе проверяет не только качество смеси, но и детально подбирает составы по новому ГОСТу для борьбы с колейностью. Дорожники уже приступили к ямочному ремонту. Первым участком капитального ремонта станут четыре километра изношенных слоёв автодороги Белорецк – Тирлян.