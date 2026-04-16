В Уфе показали ход дорожных работ на двух объектах

Участок автодороги Уфа – Аэропорт, где образовалась сильная колея, приведут в порядок в ближайшие 10 дней. Сейчас там завершают фрезерование проезжей части. Уже в эту субботу дорожники должны приступить к асфальтированию трассы. Продолжаются работы и по реконструкции улицы Пугачёва. Там сейчас обустраивают основание под боковые проезды.

Со скоростью 10 метров в минуту фреза срезает изношенный слой асфальта. За пять лет эксплуатации на этом участке автодороги Уфа – Аэропорт образовалась серьёзная колея. Прежде чем уложить новый слой асфальта, дорожникам необходимо выровнять проезжую часть.

После поворота в Дёму и почти до развязки с М-5. Общая протяжённость – пять с половиной километров. К фрезерованию дорожного полотна на этом участке автотрассы Уфа – Аэропорт приступили 11 апреля, а уже в эту субботу рабочие планируют начать асфальтирование проезжей части.

В течение 10 дней работы по устройству дорожного покрытия здесь должны быть завершены. А вот улицу Пугачёва будут доделывать этой весной и предстоящим летом.