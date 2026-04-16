В Башкирии состоится традиционная акция «Диктант по башкирскому языку»

В пятницу 17 апреля пройдёт традиционная акция «Диктант по башкирскому языку». Тексты читают известные деятели культуры и общественники. Написать диктант можно как офлайн, так и онлайн. Причём выбрать можно текст по своим силам – для этого предусмотрено три уровня: для начинающих, для уверенных в своих знания и для обладателей северо-западного диалекта.