В Уфе ДШИ им. Адигама Искужина отметила 60-летний юбилей

Мир, где рождается искусство. В столице Башкортостана Детская школа искусств имени Адигама Искужина отпраздновала 60-летний юбилей. На одной сцене собрались сотни учеников, выпускников, педагогов и почётных гостей. Выступали танцевальные коллективы, вокалисты, инструменталисты, кураисты.

Вокальные номера представили ансамбль педагогов «Маков цвет» и старший хор «Радуга». Финальным аккордом вечера стало исполнение сводным хором легендарной песни «Замыкая круг». В фойе для гостей работали выставка рисунков, фотозона, экспозиция музыкальных инструментов, а также проходили мастер-классы по живописи и концерт за роялем.