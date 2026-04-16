В Уфе прошёл концерт для детей с нарушениями зрения

«Весенняя мелодия» – под таким названием в Уфе, в реабилитационном центре «Салют», прошёл концерт для слабовидящих и слепых детей из коррекционной школы №28 и их родителей. Ребята в эти дни проходят реабилитацию. Специалисты «Салюта» уверены: такие мероприятия несут не только развлекательный характер, но и пользу.

Концерт – как способ научиться вести себя в социуме. Кроме того, благодаря звукам дети постигают мир, узнают новое. Перед ребятами и их родителями выступили артисты и музыканты Башгосфилармонии имени Хусаина Ахметова. В зрительном зале кто-то подпевал, кто-то пускался в пляс, но самое главное – все «салютики», как ласково называют специалисты своих воспитанников, окунулись в атмосферу праздника и получили хорошие впечатления.