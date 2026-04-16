Борцы из Башкирии выступят на первенстве мира в Узбекистане

Семь борцов из Башкортостана выступят на первенстве мира в Узбекистане. Это победители и серебряные призёры российского турнира среди ребят от 15 до 17 лет, который завершился в столице Башкортостана. Он прошёл в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой, там собрались представители 28 регионов страны.

Глядя на мощный приём Асхата Аппакова, и не скажешь, что он совсем недавно оправился после тяжелой травмы руки. Борец выиграл все схватки, но главный поединок для него был с самим собой.

Для некоторых из борцов такие крупные соревнования – первые в спортивной карьере. Так, дебютировал Матвей Жуков из Стерлитамака. Он пришёл в борьбу на поясах год назад, до этого девять лет занимался дзюдо, поэтому имеет хорошую базу и показывает отличные результаты. В предыдущих четырёх схватках он лидировал, но в завершающем поединке за первое место уступил спортсмену из Нижегородской области.

Есть чемпионки и среди девушек. За плечами Ангелины Симоновой большой опыт выступлений и не одна победа на всероссийских турнирах, поэтому на ковре она чувствовала полную уверенность. За четыре схватки в финале ей не нашлось равных.