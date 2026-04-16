Глава Башкирии провёл заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона

Радий Хабиров провёл заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона. На повестке – вопросы обеспечения общественной безопасности в период празднования 1 Мая и Дня Победы. В работе приняли участие руководители министерств и ведомств республики, а также силовых структур и оперативных служб. Они обсудили готовность сил и средств к реагированию на риски и угрозы общественному порядку.
Праздничные мероприятия традиционно посещает большое число жителей республики. Задача – обеспечить контроль за ситуацией в местах массового пребывания людей, – отметил Радий Хабиров. Все силы и средства должны быть в состоянии повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные угрозы. Участники также обсудили дополнительные меры защиты инфраструктурных и промышленных объектов региона от террористических актов.