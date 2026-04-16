Радий Хабиров встретился с академиком РАН Евгением Шляхто

Кадровый потенциал в сфере здравоохранения обсуждали сегодня в Уфе в Доме Республики. Глава Башкортостана встретился с генеральным директором Национального медицинского исследовательского центра имени Владимира Алмазова, главным внештатным специалистом-кардиологом Минздрава России, академиком РАН Евгением Шляхто.

Модернизация инфраструктуры позволила привлечь новое поколение врачей. Республиканский кардиологический центр стал точкой роста и площадкой, где молодые специалисты могут себя реализовать.

Мы привели в порядок наши фельдшерско-акушерские пункты. Раньше некоторые из них находились в зданиях ещё позапрошлого века. Такие условия, конечно, не соответствовали современным требованиям. Поэтому совершенствование инфраструктуры стало важным шагом для развития всей системы здравоохранения.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Академик также отметил работу Центра управления сердечно-сосудистыми рисками, который координирует оказание помощи пациентам с тяжёлыми патологиями. Радий Хабиров заострил внимание на обновлении материально-технической базы медицинских учреждений. Так, модернизация первичного звена здравоохранения позволила значительно улучшить условия работы специалистов.

