Радий Хабиров встретился с академиком РАН Евгением Шляхто

Кадровый потенциал в сфере здравоохранения обсуждали сегодня в Уфе в Доме Республики. Глава Башкортостана встретился с генеральным директором Национального медицинского исследовательского центра имени Владимира Алмазова, главным внештатным специалистом-кардиологом Минздрава России, академиком РАН Евгением Шляхто.
Модернизация инфраструктуры позволила привлечь новое поколение врачей. Республиканский кардиологический центр стал точкой роста и площадкой, где молодые специалисты могут себя реализовать.
Академик также отметил работу Центра управления сердечно-сосудистыми рисками, который координирует оказание помощи пациентам с тяжёлыми патологиями. Радий Хабиров заострил внимание на обновлении материально-технической базы медицинских учреждений. Так, модернизация первичного звена здравоохранения позволила значительно улучшить условия работы специалистов.