В Уфе Республиканскому кардиологическому центру исполнилось 45 лет

Республиканскому кардиологическому центру исполнилось 45 лет. За это время в его стенах спасли тысячи жизней, освоили уникальные операции и вошли в десятку лучших кардиохирургических клиник России. В учреждении выполняют все виды высокотехнологичных вмешательств на сердце и сосудах – даже сложные гибридные операции и трансплантации сердца.

Простейшие барабанные ритмы. Марк Фридман только учится играть на ударных – это его новое хобби. В свои 12 лет мальчик не сидит на месте: уже успел попробовать множество занятий. Учится в кадетском классе, любит друзей и спорт и уже выигрывает в соревнованиях. Но его первая и самая главная победа в жизни случилась задолго до выступлений на сцене и тренировок в спортзале, ещё в 2013 году. Марку тогда было всего 7 дней от роду.

Эту, как и многие другие сложнейшие операции, провели в Республиканском кардиоцентре. Пациенты разных возрастов продолжают жить полноценной жизнью, прежде всего благодаря врачам, которые не боятся взять на себя ответственность. За 45 лет учреждение прошло огромный путь.

Башкортостан сегодня – один из лидеров в стране по развитию кардиослужбы. За последние 10 лет смертность от инфаркта миокарда в регионе снизилась почти на 29%. И будущие успехи теперь во многом будут связаны с работой нового хирургического корпуса центра, старт которому в прошлом году дал Владимир Путин. Поликлиника и приёмно-диагностическое отделение, 10 операционных, лазер, растворяющий бляшки, система разрушения тромбов – масштабная инвестиция в жизнь и здоровье людей. Проект стоимостью 11 миллиардов рублей из бюджета республики позволил за полгода с момента запуска провести почти на 2000 операций больше, чем за весь 2024 год.

В Башкортостан приезжают люди из других регионов, потому что знают: здесь спасают. К юбилею кардиоцентра в торжественной атмосфере отметили труд профессионалов своего дела – тех людей, руки которых останавливают сердце, чтобы вылечить его, и оно забилось вновь.