Из Уфы в зону проведения СВО отправили 10 лошадей

Из Уфы в Донецкую Народную Республику отправили 10 лошадей по просьбе военнослужащих из Башкортостана. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил Глава Башкортостана. Радий Хабиров отметил, что для этой ответственной и непростой работы региональное отделение партии «Единая Россия», администрации Баймакского, Иглинского и Миякинского районов совместно с Научно-исследовательским институтом по изучению лошадей башкирской породы «Башҡорт Аты» отобрали самых сильных особей.