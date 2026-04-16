Предприятие в индустриальном парке «Уфимский» планирует увеличить производство

Предприятие, расположенное на территории индустриального парка «Уфимский», планирует увеличить производство в 2,5 раза. Для линейки новой продукции приобретено оборудование, и в скором времени у компании появятся новые рынки сбыта.

Словно космический корабль, устремляясь вверх, ёмкость готовится к смешиванию ингредиентов. Пропорции – под конкретный запрос клиента. Это порошковый цех, здесь рождается защита для магистральных газопроводов, которая выдерживает и холод, и жару.

Рядом – цех жидкой краски, которая тоже защищает металл. В ближайшее время в планах увеличить мощности в 2,5 раза. Оборудование для этого уже закуплено и смонтировано. Что немаловажно, оно отечественного производства. В непростых экономических условиях освоение новых ниш – стратегия развития. Компания проходит испытания для морского и речного регистров, чтобы выйти на рынок судостроения.

География поставок тоже расширяется: в числе которых не только российские заказчики, но также предприятия Казахстана, Беларуси и Узбекистана. Сам завод расположен на территории индустриального парка «Уфимский», а это часть Особой экономической зоны «Алга». Статус даёт налоговые льготы, что для производства с такой загрузкой действительно важно.

Сегодня в парке работают 18 резидентов с общим объёмом инвестиций более 40 миллиардов рублей. Деревообработка, нефтехимия – спектр широкий. Для них создана среда, в которой бизнес может расти. Близость к федеральной трассе, подведённые сети и сопровождение в режиме «единого окна» – это базовый комплекс по поддержке предприятий.