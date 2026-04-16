В Башкирии к весенне-полевым работам приступили хозяйства 44 районов

Аграрии занимаются подкормкой озимых культур и многолетних трав. В этом году площадь под урожай составит свыше 285 тысяч гектаров, что на 22% больше, чем в прошлом. Как готовятся к посевной в Башкортостане?

Погода в республике время от времени преподносит сюрпризы, но для аграриев это не помеха. Как только сошёл снег – на поля вышла спецтехника. Так, в Благоварском районе полным ходом идёт подкормка озимой пшеницы.

До сбора урожая ещё далеко, но, по словам экспертов, в этом году он должен выдаться богатым: всё из-за хорошего запаса влаги. Только в Благоварском районе засеять планируется более 65 тысяч гектаров.

Работы по внесению удобрений на посевах озимых зерновых культур идут активнее всего. В Башкортостане подкормку уже провели на площади более 60 тысяч гектаров, что составляет 20% объёма. Свыше десяти тысяч гектаров удобрили в Стерлитамакском районе, более пяти тысяч – в Чекмагушевском. Аграрии 26 районов приступили к основной операции – закрытию влаги. Завершить посевную планируют за две недели.