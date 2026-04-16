В Уфе прошёл турнир по волейболу памяти башкирского диктора Ахата Муртазина

В Уфе прошёл турнир по волейболу, посвящённый памяти легендарного башкирского диктора Ахата Муртазина. Он более 40 лет жизни посвятил работе на башкирском радио и телевидении. Помимо этого, Ахат Мутагарович любил играть в волейбол, поэтому, чтобы почтить его память, коллеги-журналисты ежегодно собираются на товарищеские матчи.

Мы с Ахатом Мутагаровичем Муртазиным, когда работали на радио и на телевидении, были не просто коллегами, мы были друзьями. В любом мероприятии спортивного характера мы всегда принимали участие в одной команде с Ахатом Мутагаровичем.

Наиль Юнусов, руководитель программы «Салям» телеканала БСТ

Соревнования проводились в восьмой раз. Всего участие приняли пять команд – в них вошли представители всех типов медиа Башкортостана: телевидения, радио, газет и интернет-изданий. В этом году появились и новые участники: команда «Ак Йорт» администрации главы республики. Матчи были напряжёнными, но атмосфера – дружеской. По итогам турнира победителем стала команда звёзд башкирской эстрады. Второе место занял коллектив «Ак Йорт», тройку лидеров замкнула сборная журналистов телеканала БСТ.

Наша команда администрации главы принимала участие и в ночной волейбольной лиге, и в других разовых турнирах. Конечно, сегодня с большой радостью, особенно мы, сотрудники пресс-службы Администрации Главы Республики Башкортостан, принимаем участие в турнире памяти Ахата Муртазина: встречаемся с коллегами, обсуждаем насущные вопросы и, конечно же, делимся спортивным, хорошим настроением, потому как без спорта наша жизнь будет серой и скучной.

Денис Ганиев, руководитель пресс-службы Главы Республики Башкортостан
