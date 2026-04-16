В Уфе прошёл турнир по волейболу памяти башкирского диктора Ахата Муртазина

В Уфе прошёл турнир по волейболу, посвящённый памяти легендарного башкирского диктора Ахата Муртазина. Он более 40 лет жизни посвятил работе на башкирском радио и телевидении. Помимо этого, Ахат Мутагарович любил играть в волейбол, поэтому, чтобы почтить его память, коллеги-журналисты ежегодно собираются на товарищеские матчи.
Соревнования проводились в восьмой раз. Всего участие приняли пять команд – в них вошли представители всех типов медиа Башкортостана: телевидения, радио, газет и интернет-изданий. В этом году появились и новые участники: команда «Ак Йорт» администрации главы республики. Матчи были напряжёнными, но атмосфера – дружеской. По итогам турнира победителем стала команда звёзд башкирской эстрады. Второе место занял коллектив «Ак Йорт», тройку лидеров замкнула сборная журналистов телеканала БСТ.