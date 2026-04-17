В Уфе увековечили память спасателя Нуртдина Янгирова, погибшего на СВО

В Уфе увековечили память Нуртдина Янгирова – сотрудника МЧС, погибшего при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Мероприятие прошло в пожарно-спасательной части с участием родных и близких героя, коллег по службе, представителей республиканских ведомств и личного состава.

Нуртдин Янгиров посвятил свою жизнь работе в системе МЧС России, спасая людей. Готовность всегда прийти на помощь там, где она нужнее всего, определила его решение: в октябре 2023 года Нуртдин Янгиров заключил контракт с Министерством обороны и отправился выполнять задачи в зоне специальной военной операции.