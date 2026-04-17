На трассе в Башкирии погиб водитель, пострадал его 12-летний сын

Смертельное ДТП произошло вечером 16 апреля в Иглинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.

По данным ведомства, авария случилась на 10 км автодороги Уфа – Иглино – Красная Горка. За рулем автомобиля «Мицубиси Лансер» находился 35-летний житель села Иглино. Машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате аварии водитель погиб на месте. Его 12-летний сын, который находился на переднем пассажирском сиденье, был доставлен в больницу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.