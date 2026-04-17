Жителя Башкирии отправили в колонию за избиение подростка

Белебеевский городской суд вынес приговор 30-летнему местному жителю по делу об избиении несовершеннолетнего.
По данным прокуратуры, инцидент произошел в июле 2025 года. 16-летний подросток гулял по городу вместе со знакомым, который обратился к пьяному мужчине. Тот решил, что юноша снимает его на телефон и потребовал удалить видео, а затем ударил подростка кулаком по лицу. В результате парень получил травмы средней тяжести.
Подсудимый признал вину лишь частично. Также известно, что ранее он уже был судим по делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков.
Суд назначил мужчине 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.