В Башкирии при пожаре погиб 54-летний мужчина

Вечером 16 апреля в МЧС Башкирии поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Верхняя Зарека в селе Старобелокатай Белокатайского района.

По данным ведомства, загорелся дом размером 7х9 м. Прибывшие на место огнеборцы оперативно приступили к тушению и ликвидировали возгорание на площади 15 кв.м.

К сожалению, в спальной комнате на полу был обнаружен погибший 54-летний мужчина.

В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.