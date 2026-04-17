В Уфе после столкновения иномарка опрокинулась и врезалась в столб

Вчера, 16 апреля, около 12:00 в Ленинском районе Уфы, напротив дома №24 по Затонскому шоссе, произошло ДТП с участием двух автомобилей.

По данным ГАИ, 46-летний водитель «Kia Rio», начиная движение от обочины по Алексеевскому шоссе в направлении проспекта Дружбы народов, столкнулся с двигавшимся слева в попутном направлении «Suzuki Jimny» под управлением 54-летней женщины. После удара «Suzuki» опрокинулся и совершил наезд на электроопору.

В результате аварии женщина на «Suzuki» с различными травмами была доставлена в больницу. Начато административное расследование.