Инвестор вложит около 5 млрд руб. в модернизацию Уфимского молочного завода

Радий Хабиров провёл рабочую встречу с управляющим холдинга «КОМОС ГРУПП» Андреем Шутовым. На повестке – вопросы развития перерабатывающих мощностей региона.
В частности, на встрече обсудили проект технического перевооружения Уфимского молочного завода. Это позволит увеличить объём переработки сырья и ассортимент выпускаемой продукции, в том числе для экспортных поставок.
Глава Башкортостана пригласил руководство холдинга принять участие в одном из «Инвестчасов», чтобы обсудить параметры проекта и помочь в реализации этой инициативы. На встрече также обсудили образовательные проекты компании.