В Уфе пройдет фестиваль полезных игр

Сразятся в гонке дронов. С 25 по 26 апреля в Уфе пройдёт первый Всероссийский фестиваль полезных игр. Организатором форума при поддержке правительства региона выступает «Берлога». Мастерская киберфизических инноваций, расположенная в Межвузовском студенческом кампусе, не первый день занимается конструированием и программированием дронов.

Примерно год назад там организовали курсы по беспилотным авиационным системам. Посещают их в основном школьники от 11 лет. Дети учатся не только создавать коптеры, но и управлять ими.