В Уфе выбрали лучшего водителя такси России

В Уфе прошел региональный этап конкурса «Лучший водитель такси в России». Между собой соревновались 16 человек, в том числе четыре девушки. Водители прошли три традиционных тура: два теоретических и один практический.

Конкурсанты ответили на вопросы о правилах дорожного движения и законах о такси. В заключительном туре участники демонстрировали водительские навыки. Они преодолевали установленные на дистанции испытания на автомобиле, на крыше которого стояли пять стаканов с водой. Нужно было как можно быстрее и качественнее доехать до финиша, не пролив ни капли.