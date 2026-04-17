Радий Хабиров принял участие в совещании по весенним полевым работам

Глава Башкортостана Радий Хабиров в режиме видеосвязи принял участие во Всероссийском совещании по подготовке и проведению весенних полевых работ в 2026 году. Его провёл заместитель председателя Правительства России Дмитрий Патрушев.
Радий Хабиров в своём выступлении подчеркнул, что в Башкортостане уже приступили к весенним полевым работам. В этом году Минсельхоз России одобрил порядка 17 млрд рублей льготных краткосрочных кредитов, что полностью соответствует потребностям хозяйств. Доля отечественных семян по зерновым и подсолнечнику – 82%. На особом контроле – обеспечение аграриев топливом.