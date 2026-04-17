В Башкирии активно благоустраивают общественные пространства

Благоустройство общественных пространств – один из ключевых приоритетов развития Башкортостана. Сегодня во многих муниципалитетах региона активно идут работы по улучшению качества городской среды. О том, как преображается республика, – в нашем сюжете.

Вовсю кипит работа. В Уфе продолжается благоустройство парка имени Ленина. На сегодняшний день уже готово бетонное основание под дорожки, выполнен монтаж систем автополива и электроснабжения. Для детей установлены современные игровые зоны. Также скоро жители и гости столицы смогут насладиться амфитеатром и площадками для стритбола и волейбола.

Благоустройство – это не только реконструкция, но и работы по озеленению. В администрации Уфы прошёл тематический брифинг. Особое внимание уделили акции «Зелёная Башкирия», которая пройдёт 25 апреля. Более 40 тысяч человек присоединятся к ней. За время проведения будет высажено более четырёх тысяч крупномерных деревьев и 62 тысячи прочих саженцев по всей республике. В городах Башкортостана сформируют 83 тематические аллеи, адаптированные и для маломобильных граждан.

Вся республика присоединяется к общему делу. Так, в Нефтекамске на Аллее трудовой славы было высажено 70 саженцев дуба. Участники акции смогли посадить свои именные деревья, а уже завтра в Башкортостане пройдёт большой субботник.