В Башкирии показали ход восстановления освещения на трассе Уфа – Стерлитамак

Должны уложиться в срок. Рабочие показали, как продвигается работа по восстановлению освещения на трассе Уфа – Стерлитамак. Ремонт начали после резкой критики главы республики. На одном из оперативных совещаний правительства он поручил решить проблемный вопрос. Когда освещение должно появиться в полной мере?

Рабочие аккуратно заливают соединение проводов специальной жидкостью – эпоксидной смолой. Через несколько минут она застынет, превратившись в монолитную «броню». Теперь влага, грязь и перепады температур этому узлу не страшны. Именно так сегодня на трассе Уфа – Стерлитамак восстанавливают украденное освещение.

Опоры освещения установили несколько лет назад в рамках специальной программы. Однако вскоре неизвестные выкопали и украли фрагменты кабелей в различных местах. Из-за этого некоторые участки дороги в тёмное время суток были плохо освещены.

На проблему обратил внимание глава республики. Радий Хабиров на одном из недавних оперативных совещаний правительства рассказал о своём опыте езды по трассе, поручив навести порядок в кратчайшие сроки.

После этого поручения работа закипела. Где-то заново тянут кабели, где-то восстанавливают соединения. Освещение появится на всех проблемных участках.