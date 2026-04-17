В Уфе во время половодья усиливают контроль за качеством воды

«Уфаводоканал» во время половодья усиливает контроль за качеством воды. Применяются дополнительные меры по её очистке. Это связано с тем, что в период таяния снега и подъёма уровня воды в реках в водоёмы попадают различные примеси и загрязнители. Специалисты в три раза чаще берут пробы.

Качество ежедневно проверяют центральная и семь объектовых лабораторий. Чем может быть опасна вода во время половодья, если не контролировать качество, и о чём уфимцев очень просят сотрудники «Уфаводоканала»?

И это не громкие слова, а результат многолетней работы. За тем, чтобы из кранов уфимцев текла безопасная вода, следит целый центр аналитического контроля качества. И весной внимание специалистов усиливается. Специалисты проверяют качество воды по множеству параметров: органолептическим, физико-химическим, микробиологическим и даже радиологическим.

К слову, уровень содержания хлора контролируется каждый час, поэтому этот показатель всегда в пределах допустимого. Из-за талой воды, стекающей в реку, жёсткость может увеличиваться. Этот показатель говорит о содержании растворённых солей щёлочноземельных металлов, которые нужно держать в допустимой степени.

А это уже бурлит вода, которой не терпится отправиться обратно в реку. Использованные потоки перед сбросом также проходят очистку: сначала механическую от мусора и песка, затем биологическую, и конечный этап – ультрафиолетовое обеззараживание.