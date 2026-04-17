Диктант на башкирском языке писали не только в России, но и за рубежом

Не только в республике и регионах России, но и за рубежом. Диктант на башкирском языке сегодня писали даже в Америке. Ставшая уже международной просветительская акция проходила более чем на двух тысячах площадок. У жителей республики в этом году была возможность написать диктант даже в поезде.

В День национального костюма, с традиционным колоритом под мотивы курая, на перроне уфимского железнодорожного вокзала, организаторы диктанта по башкирскому языку ожидают «Ласточку», которая отправится по маршруту «Уфа – Раевка». Пассажиры пригородного поезда впервые станут участниками подобной просветительской акции.

Одной из центральных площадок в Уфе, где сегодня проводилась акция, стал Геномный центр межвузовского студенческого кампуса. Здесь, как и в поезде, писали начальный уровень диктанта. Участие можно было принять и в онлайн-формате, учитывая, что на телеканале БСТ организовали прямую трансляцию.

Уже в 12-й раз, ровно столько проводится сам диктант, свои знания проверяла и Захида Ражапова. Для студентки факультета башкирской филологии проблем с написанием не возникло.

2024 площадки для написания диктанта были зарегистрированы на официальном сайте акции. Помимо Башкортостана, Москва, Санкт-Петербург и другие регионы России. По инициативе главы республики с 2019 года диктант по башкирскому языку вышел на новый уровень – акция приобрела международный формат и стала масштабным общенациональным просветительским проектом.

Оффлайн-площадки для диктанта организовали в Казахстане, Турции, США, Германии и не только. В общей сложности в 12 зарубежных странах. В стороне не остались и участники спецоперации, которые писали диктант непосредственно в зоне проведения СВО.