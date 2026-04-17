Юный певец из Башкирии покорил московских зрителей

12-летний певец из Октябрьского покорил московских зрителей. Рамазан Басимов успешно выступил на Международном вокальном джазовом фестивале-конкурсе юных исполнителей «Гнесин-Джаз-Голос-Дети». Ранее он уже неоднократно получал гран-при музыкальных конкурсов, в том числе и «Уфимской волны». Вокалист рассказал нам о своих мечтах и планах.
В комнате Рамазана практически нет свободного места. Стол, полки и даже шкаф забиты дипломами, кубками и статуэтками. Отличник в учёбе, обладатель «золотого» голоса, юный вокалист показывает успехи и на спортивной арене.
В четыре года Рамазан плохо выговаривал буквы. Чтобы исправить это, мама решила отдать его на пение, и на первом же детском вокальном конкурсе мальчик завоевал гран-при. Поступив в музыкальную школу, побед стало ещё больше. И одна из них – триумф на проекте «Твой голос».
Эта авторская песня покорила членов жюри и московских зрителей. Насколько упорно работал над ней сын знают родители Рамазана, выпускники Уфимского института искусств и Казанской консерватории.
Теперь юный вокалист планирует и дальше развивать своё творчество. Но станет ли пение его профессией, пока не знает. Тем не менее, останавливаться на достигнутом он не намерен.