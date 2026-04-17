Юный певец из Башкирии покорил московских зрителей

12-летний певец из Октябрьского покорил московских зрителей. Рамазан Басимов успешно выступил на Международном вокальном джазовом фестивале-конкурсе юных исполнителей «Гнесин-Джаз-Голос-Дети». Ранее он уже неоднократно получал гран-при музыкальных конкурсов, в том числе и «Уфимской волны». Вокалист рассказал нам о своих мечтах и планах.

В комнате Рамазана практически нет свободного места. Стол, полки и даже шкаф забиты дипломами, кубками и статуэтками. Отличник в учёбе, обладатель «золотого» голоса, юный вокалист показывает успехи и на спортивной арене.

Когда боксом занимаюсь, отдыхаю от пения и от школы. Когда пою – от школы и бокса. Когда в школе – от пения и бокса.

Рамазан Басимов, обладатель гран-при песенного конкурса «Твой голос»

В четыре года Рамазан плохо выговаривал буквы. Чтобы исправить это, мама решила отдать его на пение, и на первом же детском вокальном конкурсе мальчик завоевал гран-при. Поступив в музыкальную школу, побед стало ещё больше. И одна из них – триумф на проекте «Твой голос».

Когда я был на конкурсе, меня поддерживал мой средний брат. И после выступления он сказал, что я мог бы написать свою песню. Я так и сделал. Так как мой старший брат на СВО, то я сочинил песню про наш Башкортостан, про наш народ.

Эта авторская песня покорила членов жюри и московских зрителей. Насколько упорно работал над ней сын знают родители Рамазана, выпускники Уфимского института искусств и Казанской консерватории.

Конечно, мы гордимся сыном. Когда ездим на конкурсы, занимаем призовые места. Сейчас вот в «Твой голос» занял гран-при. Он покорил жюри своей песней про нашу Башкирию. Это москвичам даже зашло. Он сочинял её две недели, до ночи сидел, потом ещё неделю высыпался.

Ришат и Гузель Басимовы, родители Рамазана Басимова

Теперь юный вокалист планирует и дальше развивать своё творчество. Но станет ли пение его профессией, пока не знает. Тем не менее, останавливаться на достигнутом он не намерен.

