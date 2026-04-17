ЖХК «Агидель» вернулся в Уфу с кубком ЖХЛ

Сегодня в Уфу вернулись хоккеистки «Агидели». В шестой раз в истории они привезли в Башкортостан кубок ЖХЛ. В аэропорту чемпионок встречали юные спортсмены, родные и близкие игроков, представители клуба. В финале в четырёх матчах подопечные Валерия Давлетшина обыграли воскресенское «Торнадо». В заключительной встрече всё решил единственный гол – его автором стала Мария Баталова.
Автографы и фото для преданных болельщиков. Александра Нестерова ещё одна героиня финала, автор хет-трика гостевого матча этой серии. Для неё чемпионский кубок стал первым в карьере.
Ольга Сосина, напротив, одна из самых опытных хоккеисток. 10-кратная чемпионка страны, она поспособствовала завоеванию всех шести трофеев ЖХЛ для «Агидели». Всего позади 11 сезонов, в семи из которых уфимская команда становилась лучшей в стране.