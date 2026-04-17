В Уфе состоится вечер профессионального бокса

Башкирские боксёры сразятся за международные титулы в Уфе. 24 апреля во Дворце борьбы состоится вечер профессионального бокса «IBA.PRO 17», где примут участие спортсмены из восьми стран мира. На ринг выйдут Азалия Аминева, Данис Габдрафиков и Бекхан Исраилов. А в главном бою вечера Артур Субханкулов сразится с соперником из Таджикистана Баходуром Усмоновым.

Артур Субханкулов на финишной прямой подготовки к новому ответственному бою. Он станет определяющим в его карьере. Впервые башкирскому боксёру предстоит провести на ринге 12 раундов. У соперника Баходура Усмонова ни одного поражения в карьере.

Он хорошо работает на ногах, серийный. Хорошая защита у него, и он выносливый. 12 раундов, и я понимаю, что все 12 раундов он будет боксировать. Артур Субханкулов, мастер спорта России международного класса по боксу

На кону в предстоящем бою – вторая строчка мирового рейтинга по версии IBF, что гарантирует звание обязательного претендента в бою за звание чемпиона мира. Такого в истории башкирского бокса ещё не было. Ещё недавно Артур и не мечтал, что сможет достичь таких результатов.

Два года назад мы были в Австралии и разговаривали с одним из менеджеров очень крутых. Я спросила у него: каким образом Артур в свои 32 года, на тот момент, может попасть в мировые рейтинги? Он ответил: мне так жаль, но куда ты лезешь, это практически невозможно. Мария Карабанова, старший тренер мужской сборной Республики Башкортостан по боксу

Невозможное воплотилось в реальность очень быстро, и теперь всё в руках самого Артура. Также свой бой 24 апреля проведёт другой башкирский боксёр – Данис Габдрафиков. Он будет оспаривать титул чемпиона Азии по версии WBA в бою с соперником из Казахстана Рахатом Сейтжаном.

Он левша, будет идти вперёд и прессинговать. Под него мы подстроили весь тренировочный лагерь. Были хорошие спарринг-партнёры. Была хорошая подготовка в два этапа. Работаем и будем показывать лучший результат. Данис Габдрафиков, обладатель пояса WBA Asia Central в полусреднем весе