В Уфе состоится вечер профессионального бокса

Башкирские боксёры сразятся за международные титулы в Уфе. 24 апреля во Дворце борьбы состоится вечер профессионального бокса «IBA.PRO 17», где примут участие спортсмены из восьми стран мира. На ринг выйдут Азалия Аминева, Данис Габдрафиков и Бекхан Исраилов. А в главном бою вечера Артур Субханкулов сразится с соперником из Таджикистана Баходуром Усмоновым.
Артур Субханкулов на финишной прямой подготовки к новому ответственному бою. Он станет определяющим в его карьере. Впервые башкирскому боксёру предстоит провести на ринге 12 раундов. У соперника Баходура Усмонова ни одного поражения в карьере.
На кону в предстоящем бою – вторая строчка мирового рейтинга по версии IBF, что гарантирует звание обязательного претендента в бою за звание чемпиона мира. Такого в истории башкирского бокса ещё не было. Ещё недавно Артур и не мечтал, что сможет достичь таких результатов.
Невозможное воплотилось в реальность очень быстро, и теперь всё в руках самого Артура. Также свой бой 24 апреля проведёт другой башкирский боксёр – Данис Габдрафиков. Он будет оспаривать титул чемпиона Азии по версии WBA в бою с соперником из Казахстана Рахатом Сейтжаном.
Также в рамках турнира «IBA.PRO 17» свои поединки проведут ещё два боксёра из Башкортостана – Азалия Аминева и Бекхан Исраилов. Азалия в бою за пояс WBA Asia в первом полусреднем весе встретится с соперницей из Нигерии. Бекхан Исраилов проведёт рейтинговый бой в тяжёлой весовой категории с представителем Сербии Теймуразом Суровым.