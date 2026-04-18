В Башкирии продолжается весеннее половодье

За прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило три обращения, связанные с весенним половодьем.

На контроле находятся 5 ситуаций в 4 муниципальных образованиях:

  • ограничение движения на 4 участках дорог (Чишминский и Янаульский районы, город Уфа – 2 участка);
  • подтопление одного моста в Бижбулякском районе;
  • подтопление 12 приусадебных участков в Уфе в СНТ «Козарез», СНТ «Альбатрос» и СНТ «Озон».

Подтопленных жилых домов не зафиксировано.

Небольшие подъемы уровня воды отмечаются на нескольких реках:

  • на реке Ай у села Большеустьикинское (Мечетлинский район) – +2 см за сутки, текущий уровень 225 см;
  • на реке Таналык у села Самарское (Хайбуллинский район) – +2 см за сутки, текущий уровень 154 см;
  • на реке Уфе у села Красный Ключ (Нуримановский район) – +2 см за сутки, текущий уровень 299 см.

В то же время на реке Белой в районе Монумента Дружбы уровень воды снизился на 58 см, текущий уровень 353 см при выходе реки на пойму 600 см.

Павловское и Юмагузинское водохранилища работают в режиме наполнения, Нугушское – в транзитном режиме.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС.

