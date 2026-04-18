В районе Башкирии появился Добрыня Никитич

В Благовещенске зарегистрирован 100-й малыш, появившийся на свет в этом году. По сравнению с прошлым годом, количество новорожденных за аналогичный период увеличилось, отметила глава муниципалитета Анна Карабанова.
Заведующая Благовещенским ЗАГСом Татьяна Тимофеева рассказала, что в этом году родители все чаще выбирают необычные и редкие имена для детей. Среди них – Изольда, Аяна, Айлин, Аврора, Айсель, Айла, Аиша, Раяна, Левон, Амаль, Тимирьян, Исайя.
100-ю девочку назвали Есенией, а накануне был зарегистрирован мальчик – Добрыня Никитич.
В ЗАГСе также отметили, что все чаще регистрируют третьего ребенка в многодетных семьях.