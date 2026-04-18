В Башкирии супруги отметили 70-летие совместной жизни

Глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов поздравил семейную пару Василия Никитича и Зою Дмитриевну Шик с 70-летием совместной жизни.
Василий Шик – Почетный гражданин Стерлитамака, посвятивший 50 лет работе на заводе «Авангард», где прошел путь от мастера до директора. Его супруга Зоя Дмитриевна на протяжении всей жизни была рядом – и в семье, и в профессиональной деятельности.
Супруги вырастили дочь, сегодня радуются успехам внучки и правнучки. Их семья –пример крепких отношений, любви и взаимной поддержки, отметили в Госкомюстиции РБ.
