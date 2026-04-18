В Башкирии проходят масштабные рейды ГАИ

В выходные дни в республике сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические рейды на федеральных и региональных дорогах.

К мероприятиям привлечены дополнительные экипажи ДПС. Основное внимание уделяется выявлению нетрезвых водителей, лиц без прав, а также автомобилей, не зарегистрированных в установленном порядке.

Отдельный акцент сделан на безопасности детей-пассажиров в рамках акции «Не губи ребенка – пристегни!». Также проходят проверки в рамках операции «Мототехника», направленные на контроль за водителями мотоциклов и несовершеннолетними, использующими средства индивидуальной мобильности.

Сообщить о грубых нарушениях ПДД можно по телефону доверия МВД по РБ: 8 (347) 279-32-92 или через тг-бот @GIBDDRB_02bot.