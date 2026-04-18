В Уфе спасатели сняли ребенка с 17-метровой высоты

В Уфе спасатели провели ночную операцию по спасению 10-летнего мальчика, который забрался на дерево и не смог самостоятельно спуститься. Вызов поступил в ЕДДС с улицы Элеваторной.
К моменту прибытия специалистов уже стемнело. Ребенок находился на высоте около 17 метров – на уровне пятиэтажного дома.
Спасатели развернули выдвижную лестницу, поднялись к мальчику со страховкой, надели на него спасательную косынку и с помощью альпинистского снаряжения аккуратно спустили на землю.
Внизу ребенка ждала мать. Медицинская помощь ему не потребовалась.
Видео: УГЗ Уфы.