В Уфе спасатели сняли ребенка с 17-метровой высоты

В Уфе спасатели провели ночную операцию по спасению 10-летнего мальчика, который забрался на дерево и не смог самостоятельно спуститься. Вызов поступил в ЕДДС с улицы Элеваторной.

К моменту прибытия специалистов уже стемнело. Ребенок находился на высоте около 17 метров – на уровне пятиэтажного дома.

Спасатели развернули выдвижную лестницу, поднялись к мальчику со страховкой, надели на него спасательную косынку и с помощью альпинистского снаряжения аккуратно спустили на землю.

Внизу ребенка ждала мать. Медицинская помощь ему не потребовалась.