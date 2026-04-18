Иглинский район присоединился к акциям «Сад памяти» и «Зелёная Башкирия»

В рамках акции «Сад памяти» в Иглинском районе сегодня высадили 14 тысяч молодых елей. А «Зелёная Башкирия» сделала муниципалитет ещё медоноснее. В парке «Солнечный» к акции присоединились представители Всемирного курултая и фонда по возрождению башкирской липы. Это событие стало стартом комплекса мероприятий по увеличению площади липовых лесов на территории региона, сохранению популяции пчёл и объёмов производства башкирского мёда.