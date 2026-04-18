Из Башкирии в Дагестан отправили гумпомощь

В Дагестан сегодня выехала гуманитарная помощь из Башкортостана. Поручение поддержать пострадавший от наводнения регион дал глава республики. Фуры загружены предметами первой необходимости – это более 50 тонн воды, продукты, детское питание, одежда, медикаменты, генераторы, насосы, средства освещения, радиостанции. Грузовикам предстоит преодолеть маршрут более чем в две тысячи километров.