В Бирске планируют расселить более 400 семей из аварийного жилья

Условия проживания улучшат более 400 семей. До 2030 года в рамках адресной программы по расселению граждан из аварийного жилищного фонда в Бирске планируется расселить 62 многоквартирных дома. До конца же текущего года власти должны предоставить людям 42 жилых помещения.

Здесь жили его родители, потом сам он появился на свет, и здесь же выросли его дети, рассказывает Дамир Нугуманов. Многоквартирный дом по адресу Ленина 11А, построили ещё в 1961 году. Под тяжестью лет постройка пришла в негодность. В 2019 году дом признали аварийным.

Одни переехали к детям, другие – на съёмное жильё, но две семьи за неимением других вариантов, так и остались здесь. Ждут, когда их жилищный вопрос поможет решить государство.

Ждать осталось не так уж долго, говорят собственники жилых помещений. Их дом включён в адресную программу Республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024 – 2030 годы.

Это тот самый дом, куда до конца года должны переехать жильцы аварийного здания по адресу Ленина 11А. Всего здесь будет 40 квартир: 32 – как раз для тех, кто переселяется по адресной программе и восемь жилых помещений для детей-сирот.