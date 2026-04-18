В Башкирии прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства

В Башкортостане состоялась Всероссийская ярмарка трудоустройства «Проффест. Работа России. Время возможностей». В рамках мероприятия свыше 450 предприятий региона представили соискателям более шести тысяч вакансий по самым разным направлениям. Как масштабное событие прошло в Уфе и других городах республики – в нашем сюжете.

Монтажники, каменщики, сварщики – сегодня в России рабочие профессии на особом счету. А потому молодые специалисты, которые готовы учиться и развиваться, для каждой организации – настоящий кладезь. И пусть пока они ещё студенты, но в будущем – перспективные сотрудники компании, занимающиеся разработкой инновационного промышленного оборудования.

В этот день конгресс-холл «Торатау» превратился в настоящую ярмарку вакансий, где собрались более 100 работодателей. Среди соискателей, в основном, молодёжь. А вот способы заинтересовать потенциальных сотрудников у каждой организации свои.

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Проффест. Работа России. Время возможностей» в республике стала уже традиционной. В этом году только на уфимской площадке было представлено более четырёх тысяч вакансий.

Для лучшего ознакомления с той или иной специальностью соискатели посещали мастер-классы. А чтобы точно убедиться, подходит вакансия или нет, – проходили тест на профориентацию «Познай себя». Кроме того, школьники приняли участие в интерактивном квесте «Построй карьеру».

И если одни хотят работать в уже известной компании, то другие – мечтают создать свою собственную. Что для этого необходимо, кроме желания, гости могли узнать у сотрудников Центра занятости.