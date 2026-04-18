Жители Башкирии написали «Тотальный диктант»

Сегодня в 55 странах участники акции «Тотальный диктант» проверили свою грамотность. Уже в 22-й раз прошла акция, объединяющая людей по всему миру. Главное, что их связывает, – любовь к русскому языку. Ежегодно организаторы стараются удивить участников, придумывая новые, необычные места для написания диктанта. О том, как прошла акция в этом году и почему сегодня она особенно необходима, – в нашем сюжете.

В кают-компании команда смельчаков отправляется покорять бескрайние дали великого и могучего. Тема «Тотального диктанта» в этом году связана с человеком, который навсегда изменил русский язык, – Александром Сергеевичем Пушкиным. Но прежде чем погрузиться в процесс написания, юные участники акции прикоснулись к истории покорителей Арктики.

Так что не вопросами орфографии и пунктуации заняты дети. Но знаний, уверены, должно хватить – педагог постарался. Если у взрослых акция называется «Тотальный диктант», то у детей – наоборот, «НЕдиктант». Текст им озвучивают, но вот записывать его не приходится.

А у кого-то день начался в окружении мурчащих, пушистых комочков в «Котокафе». «Тотальный диктант» – это не экзамен, а возможность проверить себя, поэтому надзирать во время него никто не будет. Но вот внимание таких четвероногих наблюдателей даже приятно. Подсказок они не дадут, а вот расслабиться помогут как во время, так и после написания, когда уже подводишь результаты. А для кого-то это возможность совместить полезное с приятным.

В Национальной библиотеке всё серьёзно. Эту площадку зачастую выбирают опытные участники акции. Текст для них здесь озвучивает наш коллега, телеведущий Дмитрий Каретко. В жизни он добрый и открытый человек, с которым совершенно не вяжется название роли на день – тотальный диктатор: так шутливо называют чтецов проекта. Учитель математики по образованию, влюблённый в русскую литературу, вспоминает школьные диктанты.

Но даже автор текста Алексей Варламов признался, что и сам без ошибок его не написал бы. Акция «Тотальный диктант» в этом году проходит в 55 странах и в онлайн-формате. Проект живёт уже 22 года, и у многих с ним долгая история дружбы.