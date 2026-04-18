Проект «Территория женского счастья» посетил Шаранский район

Шаранский район на один день стал «Территорией женского счастья». Мероприятие объединило жительниц муниципалитета на площадках учреждений культуры, образования и здравоохранения. Проект реализован при поддержке Фонда грантов Главы Башкортостана и направлен на сохранение здоровья, развитие личностного потенциала женщин, укрепление института семьи и повышение качества жизни.
Для участниц работали тематические площадки, посвящённые важным аспектам жизни женщины. Ярким украшением программы стал показ национальных костюмов, продемонстрировавший богатство и разнообразие традиций народов Башкортостана.