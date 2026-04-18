Проект «Территория женского счастья» посетил Шаранский район

Шаранский район на один день стал «Территорией женского счастья». Мероприятие объединило жительниц муниципалитета на площадках учреждений культуры, образования и здравоохранения. Проект реализован при поддержке Фонда грантов Главы Башкортостана и направлен на сохранение здоровья, развитие личностного потенциала женщин, укрепление института семьи и повышение качества жизни.

Для участниц работали тематические площадки, посвящённые важным аспектам жизни женщины. Ярким украшением программы стал показ национальных костюмов, продемонстрировавший богатство и разнообразие традиций народов Башкортостана.

Нужно постоянно жить традициями и какие-то элементы вводить в нашу повседневную жизнь. Если мама, например, будет надевать национальный костюм иногда, хотя бы на праздники, то дети будут знать, что это за костюм, что за элементы, которые есть на этом костюме и что они означают. Также традиционные национальные блюда, которые, если будут готовить в семье, то и дети будут о них знать. Ну и, конечно же, рассказывать о своих предках и о своих корнях.

Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья»
Акции БСТ
