В России утвердили ГОСТ на парикмахерские услуги для детей

Длинные волосы – гордость, короткая стрижка – свобода, а яркий цвет – способ заявить о себе. Когда в кресло парикмахера садится ребёнок, поиск компромисса начинается ещё дома. А с этого года к детским стрижкам и окрашиваниям добавились новые правила: Росстандарт утвердил ГОСТ, который чётко разграничивает, что можно, а что нельзя. Как теперь работают салоны и почему безопасность важнее моды?
Поэтому каждый миллиметр будущей стрижки обсуждают чуть ли не на семейном совете. А если дело доходит до окрашивания, мама и дочь могут искать компромисс месяцами. Перемирие у Элизы Мингареевой с 10-летней Дариной наступает только в кресле парикмахера.
Но и в крайности мама впадать не позволяет. Максимум – светлые пряди или тонирующий бальзам. Впрочем, мастера идут навстречу, но с оговорками: за окрашивание в ультра-цвета или экстравагантные стрижки не возьмутся, если в кресле сидит клиент не старше 14 лет и тем более без сопровождения родителя, хотя технически все пожелания можно выполнить без вреда для здоровья.
Теперь делать предстоит по правилам. Росстандарт утвердил ГОСТ, который впервые чётко регламентирует парикмахерские услуги для детей.
Например, парикмахерские услуги для детей включают уход за волосами, в том числе стрижки, укладки, безопасные временные окрашивания. Сюда же входит уход за кожей кистей и стоп, ногтями, но маникюр и педикюр не должны содержать режущие процедуры. Под запрет попали химические завивки или, наоборот, выпрямления, кератиновые процедуры, постоянные окрашивания и осветления, разумеется, никакого татуажа, пирсинга, перманентного макияжа.
Прописана даже температура помещения и воды для мытья головы. Для мастеров новый ГОСТ – не ограничение, а ориентир. Он помогает выстроить диалог и с ребёнком, и с родителем, опираясь не на вкусовщину, а на норматив.
А Дарина уже строит планы на следующее посещение салона: на каникулах хочет попробовать разноцветное мелирование, но только после того, как мама изучит состав краски и проверит сертификат. Компромисс, который устраивает всех.