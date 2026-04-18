В России утвердили ГОСТ на парикмахерские услуги для детей

Длинные волосы – гордость, короткая стрижка – свобода, а яркий цвет – способ заявить о себе. Когда в кресло парикмахера садится ребёнок, поиск компромисса начинается ещё дома. А с этого года к детским стрижкам и окрашиваниям добавились новые правила: Росстандарт утвердил ГОСТ, который чётко разграничивает, что можно, а что нельзя. Как теперь работают салоны и почему безопасность важнее моды?

Поэтому каждый миллиметр будущей стрижки обсуждают чуть ли не на семейном совете. А если дело доходит до окрашивания, мама и дочь могут искать компромисс месяцами. Перемирие у Элизы Мингареевой с 10-летней Дариной наступает только в кресле парикмахера.

Смотрят модных блогеров, естественно, мой ребёнок просит модно и красить, и стричь. Сейчас у нас модные яркие цвета волос – красный, розовый, поэтому мы не исключение.

Элиза Мингареева

Но и в крайности мама впадать не позволяет. Максимум – светлые пряди или тонирующий бальзам. Впрочем, мастера идут навстречу, но с оговорками: за окрашивание в ультра-цвета или экстравагантные стрижки не возьмутся, если в кресле сидит клиент не старше 14 лет и тем более без сопровождения родителя, хотя технически все пожелания можно выполнить без вреда для здоровья.

Когда мы красим детей, у нас всё безопасно: безаммиачно, неаллергенно. Техники есть такие, при которых краска не соприкасается с кожей головы, только с полотном волос. Это, конечно, всё с согласия родителей. Сами дети там показывают, что они хотят. Мы уже всё это делаем.

Айя Шаяхметова, парикмахер-эксперт
Теперь делать предстоит по правилам. Росстандарт утвердил ГОСТ, который впервые чётко регламентирует парикмахерские услуги для детей.

Данный ГОСТ разработан с учётом всех санитарных правил и норм, с учётом возрастных особенностей детей. В нём прописаны услуги, которые разрешены для детей, также прописываются услуги, которые запрещено проводить детям до 14 лет.

Азат Габидуллин, начальник отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

Например, парикмахерские услуги для детей включают уход за волосами, в том числе стрижки, укладки, безопасные временные окрашивания. Сюда же входит уход за кожей кистей и стоп, ногтями, но маникюр и педикюр не должны содержать режущие процедуры. Под запрет попали химические завивки или, наоборот, выпрямления, кератиновые процедуры, постоянные окрашивания и осветления, разумеется, никакого татуажа, пирсинга, перманентного макияжа.

Прописана даже температура помещения и воды для мытья головы. Для мастеров новый ГОСТ – не ограничение, а ориентир. Он помогает выстроить диалог и с ребёнком, и с родителем, опираясь не на вкусовщину, а на норматив.

А Дарина уже строит планы на следующее посещение салона: на каникулах хочет попробовать разноцветное мелирование, но только после того, как мама изучит состав краски и проверит сертификат. Компромисс, который устраивает всех.

