«Салават Юлаев» и «Агидель» вместе завершили сезон на «Уфа-Арене»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» поставил точку в прошедшем сезоне. Накануне «Уфа-Арена» превратилась в огромную праздничную площадку. Несмотря на то, что битва за Кубок Гагарина для уфимцев завершилась в четвертьфинале, болельщики пришли поддержать команду. Также фанаты чествовали чемпионок женской хоккейной лиги – уфимскую «Агидель».
Во второй раз подряд и седьмой в истории «Агидель» стала сильнейшей командой России. Чествование команды продолжилось в рамках закрытия сезона на «Уфа-Арене». Здесь чемпионки провели для болельщиков автограф-сессию.
В этот вечер никакой тактики – только эмоции. Игроки «Салавата» вышли на лёд, разделились на две команды, чтобы сыграть гала-матч. Это был хоккей без правил, зато с улыбками и невероятными трюками: вратари, забивающие голы, тренер, исполняющий буллит, и многое другое. Защитник Ильдан Газимов вышел на лёд в умных очках. Как выяснилось, они не только снимают видео, но и помогают в игре.
Креативные перестановки затронули и тренерские скамейки. Компанию уже опытным наставникам составили популярные комики Дамир Ильгамович и Тайфун Курултаевич.
Болельщики не отпускали игроков очень долго: автографы, фото и море зелёных шарфов. Поклонники благодарили команду за успешный сезон.
Прошедший сезон вселил оптимизм в болельщиков уфимской команды. В новом сезоне уфимцы ждут усиления состава, чтобы спустя год добиться большего.