«Салават Юлаев» и «Агидель» вместе завершили сезон на «Уфа-Арене»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» поставил точку в прошедшем сезоне. Накануне «Уфа-Арена» превратилась в огромную праздничную площадку. Несмотря на то, что битва за Кубок Гагарина для уфимцев завершилась в четвертьфинале, болельщики пришли поддержать команду. Также фанаты чествовали чемпионок женской хоккейной лиги – уфимскую «Агидель».

Во второй раз подряд и седьмой в истории «Агидель» стала сильнейшей командой России. Чествование команды продолжилось в рамках закрытия сезона на «Уфа-Арене». Здесь чемпионки провели для болельщиков автограф-сессию.

Всё это очень здорово, нам безумно приятно, что пришло столько людей. Они за нас переживали и поддерживали. Немного волнительно, мы ещё немного с дороги, и мы устали. Валерия Тараканова, вратарь ЖХК «Агидель»

В этот вечер никакой тактики – только эмоции. Игроки «Салавата» вышли на лёд, разделились на две команды, чтобы сыграть гала-матч. Это был хоккей без правил, зато с улыбками и невероятными трюками: вратари, забивающие голы, тренер, исполняющий буллит, и многое другое. Защитник Ильдан Газимов вышел на лёд в умных очках. Как выяснилось, они не только снимают видео, но и помогают в игре.

Это лично моя задумка. У меня тут настроен прицел, поэтому забиваю. Ильдан Газимов, защитник ХК «Салават Юлаев»

Креативные перестановки затронули и тренерские скамейки. Компанию уже опытным наставникам составили популярные комики Дамир Ильгамович и Тайфун Курултаевич.

Тактика у нас достаточно простая: играем без Паника, потому что он в «Локомотиве». Побольше Броссо, и, может быть, тогда что-нибудь Ремпа-пал. Фидан Кульмухаметов, блогер

Болельщики не отпускали игроков очень долго: автографы, фото и море зелёных шарфов. Поклонники благодарили команду за успешный сезон.

Собралась практически арена. Это всегда очень приятно. Люди приходят, поддерживают, болеют за свою команду. Очень приятно находиться здесь. Григорий Панин, защитник ХК «Салават Юлаев»