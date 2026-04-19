Башкирия присоединилась к неделе субботников «Мы за чистоту»

Башкортостан присоединился к Всероссийской неделе субботников «Мы за чистоту». В районах и городах жители взяли в руки грабли и метлы, чтобы навести порядок на берегах рек и озер, в парках, скверах и дворах. Параллельно дали старт акции «Зеленая Башкирия». Результаты уже впечатляют: за первый день высажено более 2 тысячи крупномерных деревьев и 84 тысячи кустарников.

Стёкла, пластик, обёртки – весной в парке чего только не найдешь, говорит Регина Садыкова. Памятник природы от многочисленного мусора студентка Уфимского нефтяного университета спасает впервые. Масштабная уборка в рамках Всероссийской недели субботников «Мы за чистоту» состоялась в Уфе в Непейцевском дендропарке. Участие в ней приняли более 400 человек. Стать участником акции может каждый.

Масштабный субботник организовали и в Ленинском районе Уфы. На уборку вышли более трех с половиной тысяч жителей города. Инициативу поддержали промышленные предприятия, строительные компании, учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения. Одной из точек проведения акции стал парк «Волна».

Субботники прошли по всей республике. В Кумертау праздник чистоты и командного духа состоялся в парке Победы. В Ишимбайском районе очистили от мусора шиханы Торатау, Куштау и Юрактау. Привели в порядок после зимы и территорию возле водопада Кук-Караук. Участие в экологической акции приняли более 300 человек.

Республика стала не только чище, но и зеленее. В разных городах и районах появились 54 новые аллеи: каждая посвящена какому-либо событию или героям. Поручения создавать именно тематические пространства Министерству ЖКХ региона дал глава республики. Сразу три таких пространства появились в Октябрьском. Участие в благоустройстве принимали ветераны и участники СВО, представители местной администрации, депутаты и многие другие неравнодушные жители города.

В городе в рамках акции «Зеленая Башкирия» появилась рябиновая аллея, а сквер вдоль улицы Клинова теперь украшают декоративные яблони, сосны, березы, рябина и сирень. В Иглинском районе высадили липу.