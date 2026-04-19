Среди туристов растет интерес к пещере Шульган-Таш

Ежегодно поток туристов, приезжающих на отдых в республику, растет. В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» регион освоил сотни миллионов рублей из федерального бюджета. Отрыты новые гостиницы, глэмпинги, созданы дополнительные маршруты, проводятся событийные мероприятия. Традиционно одно из наиболее популярных направлений – башкирское Зауралье, богатое уникальными природными объектами.

От первобытного человека до человека разумного. На площади в 4 тысячи квадратных метров расположилась экспозиция, которая переносит гостей в прошлое, рассказывая о событиях, воссозданных археологами, палеонтологами и спелеологами. Один из самых современных и интерактивных музеев России привлекает туристов со всей страны.

Бивни настоящего мамонта, кости доисторических животных, эволюция человека, ювелирные украшения, предметы быта, оружие древних людей. Каждый зал открывает туристам тайны, которые в том числе хранит и пещера Шульган-Таш. Здесь же проводятся встречи бурзянских краеведов, учёным предоставляются профессиональные лаборатории. Отдельный блок посвящён башкирскому эпосу «Урал-батыр».

Пещера Шульган-Таш – одна из главных достопримечательностей не только Бурзянского района, но и всей республики. Наскальные рисунки доисторических людей, живших 15 тысяч лет назад, задолго до строительства египетских пирамид и изобретения колеса, обнаружили в 1959 году, хотя этнографические экспедиции приезжали сюда с конца 18 века. Но пещера не исследована до конца и по сей день. Всего учёные обнаружили более 200 рисунков, среди которых первое в мире изображение верблюда. И хотя туристы могут взглянуть лишь на копии, желающих становится всё больше.

Интерес к пещере Шульган-Таш вырос среди туристов, которые приезжают в Бурзянский район со всего мира. И причина не только во включении этого уникального природного объекта в список мирового наследия ЮНЕСКО. Песню «Хомай» башкирская группа Ay Yola посвятила именно этим местам.

В прошлом году пещеру посетили более 70 тысяч человек. В новом туристическом сезоне сотрудники заповедника ожидают ещё больше гостей. Посетив пещеру Шульган-Таш и первый в мире музей наскальной живописи эпохи палеолита, гостям необязательно сразу уезжать домой. Для комфортного проживания здесь же работают турбазы и гостевые дома. Туристы могут насладиться природой Башкортостана во время сплава по реке Белой и отведать блюда национальной кухни.

Особое внимание уделяют людям старшего поколения, которые приезжают отдохнуть в рамках программы «Башкирское долголетие». Среди почетных гостей также участники специальной военной операции и члены их семей.