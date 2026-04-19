«Салават Юлаев» и «Агидель» завершили хоккейный сезон

Завершился хоккейный сезон сразу для двух команд. «Агидель» вернулась в Уфу с Кубком ЖХЛ. В шестой раз в истории они завоевали для Башкортостана главный трофей сезона. А вот уфимский «Салават» уступил ярославскому «Локомотиву» во втором раунде плей-офф. Юлаевцы празднично и ярко закрыли игровой сезон. Они провели гала-матч и встречу с болельщиками.

Главный трофей Женской хоккейной лиги в руках уфимских хоккеисток. Они снова лучшие в стране. В шестой раз команда «Агидель» становится обладателем кубка. В финале уфимки не оставили шансов «Торнадо» из Воскресенска. В четвертом матче все решил единственный гол. Его автором стала Мария Баталова.

Здорово было забить шайбу, и классно, что она оказалась победной, тем самым удалось помочь команде выиграть этот финал и забить золотой гол. Мария Баталова, игрок ЖХК «Агидель»

Александра Нестерова – еще одна героиня финала, автор хет-трика гостевого матча этой серии. Для нее чемпионский кубок стал первым в карьере.

В детском хоккее такое было, а в профессиональной лиге, в ЖХЛ я во второй раз оформила хет-трик. Александра Нестерова, игрок ЖХК «Агидель»

Ольга Сосина, напротив, одна из самых опытных хоккеисток. 10-кратная чемпионка страны, она поспособствовала завоеванию всех шести трофеев ЖХЛ для «Агидели».

Команды выравниваются, и с каждым годом тяжелее выигрывать регулярку. И каждая игра была на вес золота. Ольга Сосина, игрок ЖХК «Агидель»

Всего позади 11 сезонов, в семи из которых уфимская команда становилась лучшей в России. По количеству главных трофеев лиги «Агидель» является единоличным лидером среди остальных клубов.

Только характер и дружба коллектива приносят такие результаты. Валерий Давлетшин, старший тренер ЖХК «Агидель»

Одновременно сезон завершил и уфимский «Салават Юлаев». Во втором раунде плей-офф КХЛ команда уступила ярославскому «Локомотиву» в четырех матчах. Но даже такой результат можно считать успехом, учитывая, какой путь преодолели юлаевцы в этом сезоне.

Здесь великолепный коллектив, мы стали почти семьёй, каждый готов постоять друг за друга. Было большим удовольствием каждый день приходить в арену и испытывать эти эмоции. Мне сложно передать словами, насколько я доволен командой, тренерским штабом, персоналом и самим городом. Шелдон Ремпал, нападающий ХК «Салават Юлаев»

Сразу несколько игроков «Салавата» стали настоящим открытием этого хоккейного сезона. Раскрылся в уфимском клубе Максим Кузнецов. Воспитанник магнитогорского хоккея весь прошлый сезон провел в ВХЛ, выступая за «Тамбов». В этом стал лучшим снайпером «Салавата» в плей-офф и автором двух самых красивых голов первого раунда матчей навылет. Егор Сучков набрал почти в три раза больше очков, чем в прошлом сезоне, став одним из самых ценных игроков команды.

Точку в сезоне «Салават» и «Агидель» поставили на «Уфа-Арене». Спортсооружение превратилось в огромную праздничную площадку. Болельщики пришли поддержать команду, которая сумела выбраться из кризиса и подарила надежду на будущее, а заодно и чествовали чемпионок Женской хоккейной лиги