«Салават Юлаев» и «Агидель» завершили хоккейный сезон

Завершился хоккейный сезон сразу для двух команд. «Агидель» вернулась в Уфу с Кубком ЖХЛ. В шестой раз в истории они завоевали для Башкортостана главный трофей сезона. А вот уфимский «Салават» уступил ярославскому «Локомотиву» во втором раунде плей-офф. Юлаевцы празднично и ярко закрыли игровой сезон. Они провели гала-матч и встречу с болельщиками.
Главный трофей Женской хоккейной лиги в руках уфимских хоккеисток. Они снова лучшие в стране. В шестой раз команда «Агидель» становится обладателем кубка. В финале уфимки не оставили шансов «Торнадо» из Воскресенска. В четвертом матче все решил единственный гол. Его автором стала Мария Баталова.
Александра Нестерова – еще одна героиня финала, автор хет-трика гостевого матча этой серии. Для нее чемпионский кубок стал первым в карьере.
Ольга Сосина, напротив, одна из самых опытных хоккеисток. 10-кратная чемпионка страны, она поспособствовала завоеванию всех шести трофеев ЖХЛ для «Агидели».
Всего позади 11 сезонов, в семи из которых уфимская команда становилась лучшей в России. По количеству главных трофеев лиги «Агидель» является единоличным лидером среди остальных клубов.
Одновременно сезон завершил и уфимский «Салават Юлаев». Во втором раунде плей-офф КХЛ команда уступила ярославскому «Локомотиву» в четырех матчах. Но даже такой результат можно считать успехом, учитывая, какой путь преодолели юлаевцы в этом сезоне.
Сразу несколько игроков «Салавата» стали настоящим открытием этого хоккейного сезона. Раскрылся в уфимском клубе Максим Кузнецов. Воспитанник магнитогорского хоккея весь прошлый сезон провел в ВХЛ, выступая за «Тамбов». В этом стал лучшим снайпером «Салавата» в плей-офф и автором двух самых красивых голов первого раунда матчей навылет. Егор Сучков набрал почти в три раза больше очков, чем в прошлом сезоне, став одним из самых ценных игроков команды.
Точку в сезоне «Салават» и «Агидель» поставили на «Уфа-Арене». Спортсооружение превратилось в огромную праздничную площадку. Болельщики пришли поддержать команду, которая сумела выбраться из кризиса и подарила надежду на будущее, а заодно и чествовали чемпионок Женской хоккейной лиги
В этот вечер никакой тактики – только эмоции. С трибун игроков не отпускали больше часа. Болельщики благодарили за характер. Прошедший сезон вселил оптимизм в болельщиков уфимской команды. В новом уфимцы ждут усиления состава, чтобы спустя год добиться большего.