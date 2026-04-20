Стали известны подробности отравления семьи газом в Башкирии

В посёлке Новые Черкассы семья отравилась угарным газом. В прокурате сообщили подробности инцидента.

19 апреля в медицинское учреждение госпитализировали женщину и двух детей. Выяснилось, что семья отравилась угарным газом. Глава семейства находился в ванной и не пострадал.

Прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку деятельности ресурсоснабжающей организации и собственника жилого помещения на предмет исполнения законодательства в сфере ЖКХ. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

