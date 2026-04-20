Радий Хабиров принимает участие в выставке «Иннопром. Центральная Азия»

Глава Башкортостана принимает участие в выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая проходит в Ташкенте. В составе делегации республики – более 30 руководителей предприятий. Прямо сейчас они ведут переговоры, находят новые возможности для развития сотрудничества.

Радий Хабиров в соцсетях отметил, что это продолжение работы властей по выстраиванию крепких и надежных отношений с Узбекистаном. Страна остается ключевым партнером на международной арене, и с каждым годом сфера взаимных интересов только увеличивается. Растет товарооборот, реализуются новые совместные проекты. Глава Башкортостана поблагодарил за участие в этих процессах управленческую команду Узбекистана и своих коллег – хокимов регионов.