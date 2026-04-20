В Башкирии спасли ребёнка с разорванной почкой

В Нефтекамске врачи спасли 12-летнего ребёнка после тяжёлой травмы. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения.

Подросток поступил в медицинское учреждение с диагнозом «ушиб передней брюшной стенки». У ребёнка разорвалась левая почка и образовалась гематома. Состояние юного пациента требовало реанимации.

После консультации со специалистами Республиканской детской клинической больницы в Нефтекамск санавиацей доставили детских уролога и реаниматолога.

Операция прошла успешно. Гематому убрали, разрыв почки ушили. Благодаря усилиям врачей орган удалось сохранить. Сейчас ребёнок находится под постоянным наблюдением специалистов, его состояние оценивается как стабильное, отмечается положительная динамика.