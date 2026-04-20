В Башкирии стартовала акция «Вода России»

В Башкортостане дали старт Всероссийской акции «Вода России». В рамках нее в регионе организуют субботники на водоёмах, очищая прибрежную территорию. Одна из генеральных уборок прошла на озере близ села Кшанны в Аургазинском районе. Участниками стали школьники и неравнодушные местные жители.

К уборке озера ученики местной школы подошли ответственно. Стараются не пропускать ни то, что на воде, ни то, что под ней. Мусора предостаточно.

Озеро близ села Кшанны – популярное место отдыха и рыбалки. Но, увы, чем востребованнее территория у туристов, тем она загрязненнее. В этом убедились ученики местной школы. Уважение к природе ученикам прививают на уроках. И, по сути, это словно выездное занятие по биологии.

Экологический субботник состоялся в рамках Всероссийской акции «Вода России». Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Организатором в Аургазинском районе выступил Мидхат Хасанов – советник министра природопользования и экологии республики. Мужчина регулярно проводит различные экопроекты по спасению водоема. Зимой активисты бурят лунки и спасают рыбу от замора, летом очищают прибрежную зону.