В Уфе наградили победителей экофестиваля «Скворечники»

В уфимском парке имени Лесоводов наградили победителей экофестиваля «Скворечники». В конкурсе приняли участие более 300 человек из разных населенных пунктов республики.
Дома для птиц оценивали по номинациям, таким как «Уфимские узоры», «Классический скворечник», «Креативный скворечник» «Сказочный дворец» и «Семейная мастерская». Вскоре все скворечники будут прибиты к деревьям.
Цель конкурса – укрепление дружбы, вовлечение семей в такие инициативы и формирование традиций бережного отношения к окружающему миру. Для участников и гостей экофестиваля была приготовлена обширная программа: конкурсы, спортивные состязания, интерактивные площадки.