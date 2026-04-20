В Уфе наградили победителей экофестиваля «Скворечники»

В уфимском парке имени Лесоводов наградили победителей экофестиваля «Скворечники». В конкурсе приняли участие более 300 человек из разных населенных пунктов республики.

Дома для птиц оценивали по номинациям, таким как «Уфимские узоры», «Классический скворечник», «Креативный скворечник» «Сказочный дворец» и «Семейная мастерская». Вскоре все скворечники будут прибиты к деревьям.